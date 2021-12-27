71% петербуржцев хочет получить деньги вместо новогоднего корпоратива

Корпоратив - возможность вкусно поесть "на халяву". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец декабря – время новогодних корпоративов, когда работодатели пытаются поблагодарить своих сотрудников за работу. Но далеко не все работники рады таким тратам. Большая часть опрошенных жителей Петербурга предпочли бы «взять деньгами».

- Существенная доля жителей Петербурга променяла бы праздник среди коллег на денежную премию к Новому году. Такой ответ дали 71% респондентов, - сообщает пресс-служба сервиса поиска работы hh.ru.

Удивительно, но 45% горожан в принципе не любят праздники на работе, а 24% никогда не ходили на корпоративы.

С другой стороны, 55% считают праздники среди коллег хорошей идеей. Им нравится возможность неформального общения, повод показать красивый наряд и банально вкусно поесть за счет компании.