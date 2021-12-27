Световая проекция портрета Петра I появилась на Невском проспекте в Петербурге

Фасад здания Российской национальной библиотеки украсила световая проекция портрета Петра I Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Портрет Петра Великого появился на фасаде здания Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Световая проекция изображения императора стала частью новогоднего убранства Невского проспекта, который украшен в имперском стиле в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом 27 декабря 2021 года рассказали в Смольном.

- В основе проекции лежит известный портрет Петра, написанный в 1795 году. Правая нога императора стоит на пушке, в руке он держит подзорную трубу в знак многолетнего строительства русского флота, - рассказали в городской администрации.

Для проекции используется световое оборудование. Она будет включаться автоматически вечером, вместе со всей системой городского освещения.