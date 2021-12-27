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Общество27 декабря 2021 16:04

Комитет по культуре Санкт-Петербурга официально возглавил Федор Болтин

Ранее чиновник был в должности врио комитета
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Федор Болтин стал главой комитета по культуре Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Федор Болтин стал главой комитета по культуре Санкт-Петербурга. Фото: Смольный

Главой комитета по культуре Санкт-Петербурга официально назначили Федора Болтина. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Напомним, в ноябре 2021 года 37-летний чиновник занимал должность врио комитета. На госслужбе он с 2007 года. Конкретно в комитете по культуре – с 2014 года, где изначально начинал с должности замглавы. Известно, что Болтин коренной петербуржец.

- Председателем комитета по культуре назначили Федора Болтина. В администрации города он работает уже почти 15 лет, из которых 7 занимается вопросами культуры. Работаем! – коротко уведомил вице-губернатор Пиотровский.

Добавим, что Болтин воспитывает дочь, имеет множество благодарностей от президента и губернатора, а также нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт Петербурга».