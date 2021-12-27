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Происшествия27 декабря 2021 17:02

Три человека пострадали от взрывов петард за неделю в Петербурге

Только одному из них госпитализация не потребовалась
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге три человека пострадали от петард за минувшую неделю.

В Петербурге три человека пострадали от петард за минувшую неделю.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трое жителей Петербурга получили травмы от взрывов петард за прошлую неделю, с 20 по 26 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Речь только о пострадавших среди взрослых, то есть тех, кто старше 18 лет. Лишь одному из них не потребовалась госпитализация.

- По данным Горстанции скорой медпомощи, от взрывов петард на прошлой неделе в городе пострадали трое взрослых. Одному пострадавшему оказали помощь на месте. Еще двоих доставили в больницы с травмами средней степени тяжести, - передает комздрав.

Что касается детей, то среди них пострадавших от петард нет, как уточнили в ведомстве для "КП-Петербург".

В региональном отделении Роспотребнадзора советуют жителям Петербурга всегда проверять у продавцов документы на пиротехнику, особенно всматриваться в срок годности товара и упаковку, потому что на ней могут быть подтеки или различные повреждения.