Женщина потеряла пакет с миллионом рублей в центре Петербурга

В Петербурге женщина потеряла пакет с миллионом рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщина потеряла пакет с миллионом рублей наличными. Днем 27 декабря 2021 года в полицию обратилась жительница Липецкой области, которая рассказала, что около 11 часов утра в тот день потеряла пакет, в котором лежали 975 тысяч рублей. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Сотрудники полиции начали проверку, чтобы найти пакет, и обнаружили, что на Почтамтской улице его нашел прохожий мужчина, - рассказал источник.

В ходе проверки в помещении хостела на Казанской улице был задержан 35-летний безработный мигрант. Найдя деньги, он внес всю сумму на свою банковскую карту.

В отношении мужчины полицейские составили административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.