Потепление и снегопад обещают в новогоднюю ночь в Петербурге

В новогоднюю ночь синоптики обещают небольшой морозец и снег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Потепление придет в Петербург после декабрьских морозов. Это произойдет аккурат в новогоднюю ночь, когда сам декабрь, а с ним и год закончатся, и начнется январь. Впрочем, плюсовых температур и ненавистной слякоти синоптики не обещают. Будет и снег.

- Пока у нас температура от -7 до -12 градусов. Но к Новому году произойдет повышение температуры примерно до -3…-5. Возможен снег, но не слишком большой. Но в любом случае, новогодняя ночь бесснежной не будет, в декабре его было много. Беспокоиться не надо – не растает, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

В ближайшие два дня снегопадов гидрометцентр тоже не прогнозирует, а небольшие осадки ожидаются лишь к вечеру 30 декабря. Но метелей точно не будет.