Кусок рельса пробил стекло трамвая на проспекте Просвещения

Кусок рельса выбил стекло трамваю. Фото: vk.com/spb_today

Необычное ЧП с трамваями произошло на проспекте Просвещения. Утром 28 декабря здесь остановилось движение рельсового транспорта. Причиной стал сошедший с путей вагон. При этом кусок отколовшегося рельса пробил ему стекло.

- На проспекте Просвещения трамвай №100 сошел с рельсов. Кусок рельса вылетел из-под колес и выбил стекло в задней части вагона, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Они отмечают, что пути практически не чищены. А сам кусок рельса оказался увесистым. Он пробил боковое стекло трамвая. Лишь по счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.