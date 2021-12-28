Рождественская ярмарка откроется в Гатчинском парке 1 января

В Гатчине откроется Рождественская ярмарка / Фото: Гатчинский дворец

В Гатчинском парке в новом году откроется Рождественская ярмарка. Она расположится прямо перед главным входом в Гатчинский дворец. Об этом 28 декабря 2021 года рассказали в пресс-службе музея.

- С 1 по 8 января перед Гатчинским дворцом развернется Рождественская ярмарка. Ждем всех ежедневно с 11:00 до 19:00 часов, - рассказали в пресс-службе.

Также 31 декабря Гатчинский и Приоратский дворцы будут работать до 15:30 часов, а кассы закроются на час раньше. 1 января 2022 года в музеях будет выходной день. После со 2 по 9 января дворцы будут открыты только для экскурсионных групп. Специально для гостей на время празднике в музее подготовили много программ.

10 и 11 января в музеях будет выходной день, а с 12 января дворцы снова будут работать по обычному режиму.