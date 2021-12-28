Жители дома на Гражданском проспекте пожаловались на холод в подъезде

Жители дома на Гражданском пожаловались на холод в подъезде. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Читатели «Комсомольской правды» попросили разобраться с ситуацией в доме 90, корпус 1 по Гражданскому проспекту, где в подъезде стоит жуткий холод. Температура упала до ноля градусов, хотя по нормативам должна быть куда выше.

- 28 декабря 2021 года. Шестой подъезд. Температура уже ниже ноля. Плитка обмерзла и скользкая, под двери снег задувает. На первых этажах от сырости в квартирах пол «ходуном», - сообщили читатели «КП-Петербург».

«Комсомолка» обратилась за комментарием в ЖКС №2 Калининского района – управляющую компанию, которая обслуживает дом. Там аварийных заявок по адресу не обнаружили. Но главный инженер пообещал разобраться с ситуацией.

- По этому дому постоянно кто-то жалуется. То домофоны не работают, то свет не горит, то вдруг лифты разом отключаются, то крысы появились. По параметрам у них там все нормально. Сейчас обращений нет, запрошу аварийную службу. Направим туда мастера участка. Он сходит и проверит, - заявили в ЖКС.

«Комсомольская правда» будет следить за ситуацией.