Погода в Петербурге 13 раз побила температурные рекорды в 2021 году

Погода в 2021 году в Петербурге побила 13 рекордов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца 2021 года осталось всего несколько дней, поэтому самое время подводить итоги. Погода в Санкт-Петербурге радовала горожан на протяжении всего года. Было много солнечных и теплых дней, выдался даже очень жаркий период лета. В целом погода в городе 13 раз побила температурные рекорды. Об этом 28 декабря "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Северной столицы Наталья Мироничева.

- В течение года 13 раз были побиты ежедневные температурные рекорды, в 12 случаях максимальные температуры оказывались выше ранее наблюдавшихся в эти дни и 1 раз (6 декабря) минимальная температура оказалась ниже всех, ранее наблюдавшихся в этот день, - рассказала синоптик.

В целом год оказался теплым. Средняя температура воздуха составила 6,4 градуса выше нуля, что на 1,4 градуса выше климатической нормы.