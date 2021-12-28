Ростральные колонны зажгли для проверки перед Новым годом

Ростральные колонны зажигали по одной. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге внезапно зажгли факелы на Ростральных колоннах. Точнее, только один из них. Жители города удивились такой ситуации и опубликовали фотографии в соцсетях.

- У вас Ростральная колонна сломалась. Подписчики заметили странное явление. На стрелке Васильевского острова зажжена только одна колонна. Тестируют? Или так и задумано? – сообщает паблик «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях горожане начали шутить, что это ради экономии. А другие вспомнили, что подобное уже происходило во время регламентных работ.

И действительно, позднее в «ПетербургГазе» заявили, что проверяли исправность горелок перед новогодними праздниками. Все оказалось в полном порядке.