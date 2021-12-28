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Авто28 декабря 2021 14:47

Движение на КАД Петербурга перекрыли 28 декабря

Автомобилисты жалуются, что стоит на месте более 40 минут
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В Петербурге перекрыли движение на КАД

В Петербурге перекрыли движение на КАД

Фото: СОЦСЕТИ

Транспортный коллапс творится в Санкт-Петербурге 28 декабря 2021 года. Предновогодняя суета и кортежи глав СНГ, которые прибыли в Северную столицу на саммит, полностью остановили движение в городе. Хуже всего обстановка на КАД, где вовсе перекрыты проезды. Об этом в социальных сетях рассказали автомобилисты.

- Перекрыт КАД. Стоит мертво 40 минут от Купчино до съезда на ЗСД. И открывать не собираются, - негодуют водители.

Также оказался перекрыт ЗСД на съезде к Благодатной в сторону южной части Кольцевой автодороги.

Напомним, что к половине пятого в Санкт-Петербурге пробки уже достигли 9 баллов. Ожидается, что в ближайшие часы и вовсе будут 10-балльные пробки.