Жители Сертолово пожаловались губернатору Ленобласти на нехватку врачей в детской больнице

По словам областного комитета по здравоохранению, из-за эпидемии нагрузка на врачей действительно серьезно выросла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области пожаловались губернатору Александру Дрозденко на массовые увольнения врачей из местной детской поликлиники. Соответствующие обращения появились на личной странице политика в Instagram в понедельник, 27 декабря.

- Уходят сразу два педиатра, - сокрушаются люди. – Причина – бешеные переработки по 12-14 часов каждый день, урезание премий и надбавок. На девять участков останется всего четыре врача.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области в ответ сообщили, что о проблеме знают и стараются ее решить.

- Из-за роста заболеваемости очень сильно выросла нагрузка на врачей, - констатируют в ведомстве. – Зачастую, они работают по две смены в день. Но каждый человек имеет право поменять работу. За последний год мы приняли на службу в больницу города Сертолово 65 специалистов.