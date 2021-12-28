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Общество28 декабря 2021 17:00

Жители Сертолово пожаловались губернатору Ленобласти на нехватку врачей в детской больнице

По их словам, специалисты увольняются из-за огромных нагрузок
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам областного комитета по здравоохранению, из-за эпидемии нагрузка на врачей действительно серьезно выросла.

По словам областного комитета по здравоохранению, из-за эпидемии нагрузка на врачей действительно серьезно выросла.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители города Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области пожаловались губернатору Александру Дрозденко на массовые увольнения врачей из местной детской поликлиники. Соответствующие обращения появились на личной странице политика в Instagram в понедельник, 27 декабря.

- Уходят сразу два педиатра, - сокрушаются люди. – Причина – бешеные переработки по 12-14 часов каждый день, урезание премий и надбавок. На девять участков останется всего четыре врача.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области в ответ сообщили, что о проблеме знают и стараются ее решить.

- Из-за роста заболеваемости очень сильно выросла нагрузка на врачей, - констатируют в ведомстве. – Зачастую, они работают по две смены в день. Но каждый человек имеет право поменять работу. За последний год мы приняли на службу в больницу города Сертолово 65 специалистов.