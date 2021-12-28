Жители Петербурга жалуются на массовые перекрытия дорог вечером 28 декабря

Вечером 28 декабря в Петербурге массово перекрывают дороги. Фото: vk.com/spb_today

Жители Петербурга, особенно автомобилисты, жалуются в соцсетях на массовые перекрытия дорог как в центре города, так и на окраинах. Напомним, улицы Северной столицы второй день подряд сковали 10-балльные пробки. В этот раз, по рассказам очевидцев, в обстановку вмешались не только аварии и снегоуборочные машины, но и действия сотрудников полиции, ограничивавших движение на ряде участков.

Автомобилисты пожаловались на мертвую пробку на Дворцовом мосту. Фото: vk.com/spb_today

Эпицентром жалоб стало сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Автомобилисты сообщили о вечерних перекрытиях Дворцового моста, Смольной набережной, некоторых участков КАД, в том числе в сторону Пулковского шоссе. В пробку попала и журналистка «КП-Петербург».

Перекрытая Смольная набережная. Фото: vk.com/spb_today

- Стою в заторе уже двадцать минут на Троицком мосту. «Мигалки» пропускают, - отмечает журналистка.

Добавим, что во вторник, 28 декабря, в Северной столице прошла неформальная встреча руководителей стран СНГ. Еще на день в городе остались разве что Владимир Путин и Александр Лукашенко.