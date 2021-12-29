Первый поезд отправился по маршруту Йошкар-Ола – Санкт-Петербург

В Петербург запустили прямой поезд из Йошкар-Олы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый за полвека прямой поезд «Йошкар-Ола – Санкт-Петербург» отправился из марийской столицы в столицу северную вечером 28 декабря. В рейс отправились около 120 пассажиров, треть из которых не выйдет по пути следования, а доберется до города на Неве в канун Нового года.

- В первый рейс беспересадочные вагоны (один купейный и два плацкартных) отправились из Йошкар-Олы 28 декабря в 23:50. Запуск сообщения позволит изучить спрос на поездки на этом направлении, - сообщает пресс-служба РЖД.

Полное время в пути составит чуть более 36 часов. В Петербург состав прибудет утром 30 декабря.

Сейчас поезд курсирует через день, делая по пути остановки на станциях: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое и других. Стоимость проезда в плацкарте составляет от 3661 рубля, в купе – от 4478 рублей.

Напомним, что на прямую ж/д связь только с Москвой жители Йошкар-Олы пожаловались во время прямой линии президента России. Через пять дней составы пошли и в Петербург.