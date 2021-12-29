Почта Деда Мороза откроется на Елагином острове в Петербурге

Почта Деда Мороза откроется в Петербурге в ЦПКиО / Фото: Елагин остров

В Санкт-Петербурге на Елагином острове в парке ЦПКиО откроется почта Деда Мороза. Отправить письмо сможет каждый желающий, при этом, обязательно получит ответ от новогоднего Волшебника. Об этом рассказали 28 декабря 2021 года в пресс-службе парка.

- В Наступающем 2022 году в Музее художественного стекла откроется почта Деда Мороза! Персональный ответ от Деда Мороза получат все посетители музея, которые отправят ему письмо, - рассказали в парке.

Почта Деда Мороза будет работать с 3 по 9 января 2022 года. Чтобы получить ответ от Волшебника надо написать письмо, указан на конверте Имя и контактный номер телефона, опустить его в ящик. Отправить письмо могут только посетители музея художественного стекла. Он работает во вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00, среда с 12.00 до 20.00.