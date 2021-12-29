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Экономика29 декабря 2021 11:55

Более шести миллионов туристов посетили Петербург в 2021 году

Они принесли городу почти 234 миллиарда рублей
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербург посетили больше шести миллионов туристов. Но почти все из России.

Петербург посетили больше шести миллионов туристов. Но почти все из России.

Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Итоги туристического сезона подвели в Петербурге. Результат, по словам чиновников, получился обнадеживающий. Хоть и не во всем. Так, за 2021 год, Северную столицу посетили более шести миллионов путешественников (6,07 млн если точно). Это вдвое больше, чем в 2020-м, но существенно меньше, чем до пандемии.

- По итогам 2021 заполнение отелей в СПб составило в среднем 40-45%. В 2019 было 60-65%. Стоимость при этом осталась в прежних границах. Рентабельность отелей снижается. Выручает обнуление налога на имущества, но долго так не протянешь, - заявил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Чтобы поддержать туриндустрию, город отменил налоги, недополучив в бюджет около четырех миллиардов рублей. Но и доходы были немалые. Туристы потратили в Петербурге почти 234 миллиарда рублей.

Почти все эти деньги оставили россияне. Именно внутренний туризм составил основной объем. 5,82 млн приезжавших в город на Неве – наши соотечественники. И лишь 250 тысяч человек – иностранцы. Среди них выделяются платежеспособные гости из Объединенных Арабских эмиратов.

А чтобы привлечь в Петербург других иностранцев, необходимо взаимное признание вакцин от коронавируса. Это подчеркнул глава Комитета по туризму Сергей Корнеев.