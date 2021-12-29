Более шести миллионов туристов посетили Петербург в 2021 году

Петербург посетили больше шести миллионов туристов. Но почти все из России. Фото: Анна МОТОВИЛОВА

Итоги туристического сезона подвели в Петербурге. Результат, по словам чиновников, получился обнадеживающий. Хоть и не во всем. Так, за 2021 год, Северную столицу посетили более шести миллионов путешественников (6,07 млн если точно). Это вдвое больше, чем в 2020-м, но существенно меньше, чем до пандемии.

- По итогам 2021 заполнение отелей в СПб составило в среднем 40-45%. В 2019 было 60-65%. Стоимость при этом осталась в прежних границах. Рентабельность отелей снижается. Выручает обнуление налога на имущества, но долго так не протянешь, - заявил вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин.

Чтобы поддержать туриндустрию, город отменил налоги, недополучив в бюджет около четырех миллиардов рублей. Но и доходы были немалые. Туристы потратили в Петербурге почти 234 миллиарда рублей.

Почти все эти деньги оставили россияне. Именно внутренний туризм составил основной объем. 5,82 млн приезжавших в город на Неве – наши соотечественники. И лишь 250 тысяч человек – иностранцы. Среди них выделяются платежеспособные гости из Объединенных Арабских эмиратов.

А чтобы привлечь в Петербург других иностранцев, необходимо взаимное признание вакцин от коронавируса. Это подчеркнул глава Комитета по туризму Сергей Корнеев.