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Происшествия29 декабря 2021 15:37

Первое видео Юрия Хованского на свободе после СИЗО

Толпа людей бросилась блогеру Хованскому у здания суда в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Юрий Хованский покинул зал суда в Петербурге

Юрий Хованский покинул зал суда в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогера Юрия Хованского 29 декабря 2021 года освободили из-под стражи, где он провел время с июня. Сразу же после выхода из здания суда на него накинулась толпа людей. В основном это были журналисты, которые хотели взять комментарий.

- Коллеги, разойдитесь, - попросил сотрудник суда людей.

Сам блогер ничего не сказал и проследовал к машине.

Суд Куйбышевского района изменила меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за оскорбительной песни о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост». После удовлетворения ходатайства стороны обвинения о замене содержания под стражей на более мягкую меру, Хованский вышел на свободу прямо из зала суда.

Теперь ему нельзя выходить ночью из дома, посещать массовые мероприятия, а также пользоваться интернетом.