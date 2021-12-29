Первое видео Юрия Хованского на свободе после СИЗО

Юрий Хованский покинул зал суда в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Блогера Юрия Хованского 29 декабря 2021 года освободили из-под стражи, где он провел время с июня. Сразу же после выхода из здания суда на него накинулась толпа людей. В основном это были журналисты, которые хотели взять комментарий.

- Коллеги, разойдитесь, - попросил сотрудник суда людей.

Сам блогер ничего не сказал и проследовал к машине.

Суд Куйбышевского района изменила меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за оскорбительной песни о захвате заложников на мюзикле «Норд-Ост». После удовлетворения ходатайства стороны обвинения о замене содержания под стражей на более мягкую меру, Хованский вышел на свободу прямо из зала суда.

Теперь ему нельзя выходить ночью из дома, посещать массовые мероприятия, а также пользоваться интернетом.