Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко начали играть в хоккей в Петербурге. Фото: t.me/pul_1

В Петербурге подошли к концу трехчасовые переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом рассказали в Telegram-канале президента Беларуси «Пул Первого». Напомним, что главы союзных государств в городе уже второй день. Накануне, 28 декабря, они посетили неформальную встречу лидеров стран из СНГ.

Далее Лукашенко и Путин начали играть в хоккей на «Стрельна Арене». И нет, друг против друга президенты не играют.

- Лукашенко и Путин - в одной команде, но в разных пятерках. Играют за белых. Счет в пользу белых 4:1 на табло, - сообщается в соцсетях президента Беларуси.

К слову, на льду не только коллеги-политики, но и именитые звезды – Фетисов, Касатонов, Каменский, Федоров, Ковальчук, Жамнов и другие.