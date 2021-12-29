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Общество29 декабря 2021 19:33

Дед Мороз-скалолаз, замеченный на многоэтажке в Петербурге, оказался подарком на день рождения

«Комсомолка» связалась с девушкой, в окно к которой постучался новогодний волшебник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дед Мороз-альпинист из Петербурга спустился с многоэтажки, чтобы поздравить девушку с днем рождения. Фото: СОЦСЕТИ

Дед Мороз-альпинист из Петербурга спустился с многоэтажки, чтобы поздравить девушку с днем рождения. Фото: СОЦСЕТИ

Дед Мороз-скалолаз, которого заметили «летающим» на многоэтажке на юго-западе в Петербурге, оказался подарком на день рождения девушки. «Комсомолка» связалась с именинницей Анастасией, чтобы узнать подробности необычного перформанса. Девушка рассказала, что была в приятном шоке с того, когда ей в окно постучался волшебник. В этот момент она ни о че мне подозревала и праздновала с подругами.

- Дед Мороз не просто стучался, а влетел в окно именно ко мне. Таким образом мои подружки поздравили меня с днем рождения, - сообщила Анастасия.

В руках у Деда Мороза-скалолаза был букет с розами. В итоге именинница, ее подруги и альпинист сфотографировались на память.