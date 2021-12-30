Четыре машины обгорели на проспекте Ветеранов в Петербурге

Четыре машины обгорели в Петербурге в ночь на 30 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошло массовое возгорание автомобилей. Рано утром 30 декабря 2021 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что у дома 52, корпус 1, по проспекту Ветеранов начался пожар. Спасатели немедленно выехали на место.

- В 5:30 часов на парковке у дома загорелись четыре автомобиля: два "Вольво", "Киа" и "Митсубиши", - рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

К 6:14 часам пожар был потушен. В итоге у обоих "Вольво" сгорели сгораемые части, остальные машины частично пострадали от огня. По предварительным данным, пострадавших от огня нет.

На месте работали и боролись с огнем восемь человек личного состава и две пожарные машины. Причины начала пожара пока не установлены.