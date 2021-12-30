11-летний мальчик попал в больницу после нападения собаки в Петербурге

В Петербурге мальчик попала в больницу после нападения собаки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собака напала на ребенка. Инцидент произошел в половине первого дня 29 декабря 2021 года на горке на пруду недалеко от дома 106, корпус 2 по проспекту Тореза. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В четвертом часу дня из детского травматологического пункта в полицию пришло сообщение о том, что к ним обратился 11-летний мальчик вместе с мамой, после того, как на него напала собака, - рассказал источник.

Со слов ребенка, неизвестный пес средних размеров бросился на него. В итоге у мальчика укушенная, рваная рана правой щеки.

Состояние мальчика оценивалось как удовлетворительное, тем не менее, ребенка все равно госпитализировали в детскую больницу. На данный момент проводится проверка.