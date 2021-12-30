Праздничные дни в Петербурге пройдут с морозами и ледяным дождем

Зимние каникулы в Петербурге пройдут с кусачими морозами и ледяным дождем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в зимние праздничные дни ожидаются морозы и даже ледяной дождь. На протяжении всех дней в городе будут, так называемые, температурные качели, поэтому погода будет неустойчивой. Об этом 30 декабря 2021 года пишут "Невские новости".

- Утром 31 декабря столбики термометров в Северной столице поднимутся до 0 градусов, вероятны слабые ледяные дожди. Днем в городе случится настоящая оттепель до плюс 1-2 градусов, - пишет издание.

А в первый день 2022 года в Петербурге наоборот подморозит. Температура воздуха в ночь на 1 января опустится до минус 6-8 градусов, днем еще холоднее - 9-11 градусов мороза. 2 января будет такая же погода, но чуть потеплее. А уже 4 января в городе ударят морозы в 14-16 градусов и продержатся несколько дней.