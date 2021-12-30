МЧС предупредило о метели в Ленобласти 31 декабря

Метель накроет Ленобласть 31 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В последний день уходящего года в Ленинградской области будет мести метель. Снег пойдет еще с ночи 31 декабря 2021 года и не прекратится в течение всего дня. Об этом предупредили в МЧС 47-го региона.

- В ночь на 31 декабря в Ленобласти начнет идти снег, преимущественно мокрый, на западе даже превращающийся в морось. При этом температура воздуха в пределах минус 5-10 градусов, местами до 15 градусов мороза, - рассказали в МЧС области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем снег продолжит идти. Местами пройдет метель, снег начнет налипать на все поверхности. Так как температура воздуха после морозной ночи поднимется до минус 4 - плюс 1 градуса, на дорогах образуется опасный гололед.

Утром же 1 января 2022 года на область опустится туман, слабая метель продолжится.