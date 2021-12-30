Жетоны на метро в Петербурге стали покупать в два раза реже

Жетоны метро Петербурга стали покупать в два раза реже Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге пассажиры метро в два раза реже стали покупать жетоны. Все чаще люди пользуются проездными картами или другими способами оплаты. В первую очередь, так выходит дешевле. О такой тенденции 30 декабря 2021 года пишет "Мойка78".

- Уровень спроса среди пассажиров на жетоны в 2021 году снизился в два раза по сравнению с 2019 годом. Глава ГУП "Петербургский метрополитен" отметил, что в основном жетонами пользуются гости-туристы Северной столицы, а не его жители, - пишет издание.

У жителей города на Неве есть более удобные и дешевые варианты, такие как "Карта петербуржца", "Подорожник", а также мобильные приложения, где можно оплатить за проезд.

Добавим, что на данный момент в Петербурге жетонами для оплаты проезда в метро пользуются лишь семь процентов пассажиров.