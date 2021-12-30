Общественные туалеты в центре Петербурга будут работать в Новогоднюю ночь и Рождество Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Можно смело отправляться гулять в новогоднюю ночь в центре Петербурга и не думать ни о каком дискомфорте. В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года в городе будут работать общественные туалеты. Об этом рассказали в "Водоканале".

- Работать с 9:00 31 декабря до 06:00 1 января, а также с 9:00 6 января и до 06:00 7 января будут туалеты в Василеостровском, Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, - рассказали в компании.

Напомним, что с 00:00 1 января все общественные туалеты Северной столицы станут бесплатными, но до полуночи плата еще будет взиматься.

Бесплатно работать туалеты будут не только в праздничные дни, но все время. Там также будет дежурить работник, чтобы обеспечивать работу кабинок, однако вход для всех свободный.

Публикуем адреса общественных туалетов, которые будут работать в новогоднюю ночь и Рождество:

Адмиралтейский проспект, д. 5, литера А;

Наличная улица, д.4, кор.2, лит. А;

набережная Макарова, д.3, лит. А;

Камская улица, д.5, кор.2, лит. А;

Василеостровская, станция метро, 7-я линия, д.44 (модульный туалет);

Румянцевский сад (модульный туалет);

Александровский парк, д.1, корп.2, литера А;

Александровский парк, д.2;

Кирочная улица, д.50, лит. З;

Невский проспект, д.179, лит. Д;

6-я Советская улица, д.29, лит. Б;

Дворцовая площадь, у Салтыковского сквера (передвижной санитарно-гигиенический комплекс).