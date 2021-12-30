31 декабря в Петербурге потеплеет до +1 градуса

В новогоднюю ночь в Петербург придет потепление. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ненавистная для всех петербуржцев слякоть все же придет на Новый год. Короткое потепление между морозами придется как раз на 31 декабря, когда температура поднимется до +1 градуса. Вдобавок ко всему пойдет мокрый снег.

- 31 декабря в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью снег. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и мороси. Утром и днем налипание мокрого снега, гололед. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6...-8, днем -1...+1 градус, - сообщает городской гидрометцентр.

На дорогах будет скользко. Атмосферное упадет сильно ниже нормы, до 748 мм ртутного столба.

В новогоднюю ночь на 1 января будет также облачно, с небольшим снегом и гололедом. А температура составит -2...-4 градуса.

Зато 2 января снова резко похолодает. Температура опустится до -14 градусов ночью и -10 днем.