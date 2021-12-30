Машину как из «Кавказской пленницы» продают в Петербурге за 1,5 млн рублей

Машину как из "Кавказской пленницы" продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Редкий кабриолет Adler Trumpf Junior продают в Петербурге за полтора миллиона рублей. Название машины мало что скажет неспециалистам, но именно на таком ярко-красном автомобиле ездили Трус, Балбес и Бывалый - персонажи, сыгранные Вициным, Никулиными и Моргуновым в комедии «Кавказская пленница».

- Adler Trumpf Junior 1939 год выпуска. Кабриолет ателье Karmann. Сохранился в оригинальном состоянии, не эксплуатируется более пятидесяти лет, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

По словам владельца, при желании покупатель сможет приобрести в том числе дополнительный комплект агрегатов для редкой машины. Несмотря на более, чем 80-летний возраст, документы у авто в порядке - получены ПТС (паспорт транспортного средства) и номерные знаки нового образца.