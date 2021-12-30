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Авто30 декабря 2021 14:56

Машину как из «Кавказской пленницы» продают в Петербурге за 1,5 млн рублей

Редкий Adler Trumpf Junior более 50 лет стоял в гараже без движения
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Машину как из "Кавказской пленницы" продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Машину как из "Кавказской пленницы" продают в Петербурге. Фото: "Авито".

Редкий кабриолет Adler Trumpf Junior продают в Петербурге за полтора миллиона рублей. Название машины мало что скажет неспециалистам, но именно на таком ярко-красном автомобиле ездили Трус, Балбес и Бывалый - персонажи, сыгранные Вициным, Никулиными и Моргуновым в комедии «Кавказская пленница».

- Adler Trumpf Junior 1939 год выпуска. Кабриолет ателье Karmann. Сохранился в оригинальном состоянии, не эксплуатируется более пятидесяти лет, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

По словам владельца, при желании покупатель сможет приобрести в том числе дополнительный комплект агрегатов для редкой машины. Несмотря на более, чем 80-летний возраст, документы у авто в порядке - получены ПТС (паспорт транспортного средства) и номерные знаки нового образца.

На таком кабриолете ездили Трус, Балбес и Бывалый. Фото: кадр из х/ф "Кавказская пленница".

На таком кабриолете ездили Трус, Балбес и Бывалый. Фото: кадр из х/ф "Кавказская пленница".