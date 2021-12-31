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Общество31 декабря 2021 6:48

Беглов рассказал о проблемах с уборкой снега в Петербурге

Губернатор отметил, что виновных сразу штрафуют
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Александр Беглов прокомментировал уборку снега

Александр Беглов прокомментировал уборку снега

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Одна из самых больших проблем в Санкт-Петербурге зимой - это уборка снега, на которую жалуются все жители. Эту тему обсудил губернатор Александр Беглов. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" глава города отметил, что всех виновных сразу штрафуют. Только в декабре за плохую уборку снега управляющие компании и юридические лица были оштрафованы на 30 миллионов рублей.

- Мы оштрафовали управляющую компанию, а она что делает: берет и перекидывает на плечи жителей города, на те же самые ТСЖ. Она же не из своего кармана берет. Я условно говорю. Не все такие, - пояснил градоначальник.

Также коммунальщикам запретили сбрасывать снег в водоемы, так как это может сильно навредить экологии, да и самим жителям. Поэтому в прошлом году в Петербурге модернизировали снегоплавильные пункты и построили новые.

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