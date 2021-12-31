Заболеваемость коронавирусом в Петербурге пошла на спад 31 декабря

Еще 1,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В последний день 2021 года в Санкт-Петербурге пошла на спад заражаемость коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 31 декабря 2021 года в Северной столице заболели чуть больше 1,5 тысяч человек. Сейчас город находится на втором месте по заражаемости в стране после Москвы.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 1529 человек. Еще 2468 горожан выздоровели. Жертвами инфекции стали 51 пациент, - рассказали в оперативном штабе.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге заболели 851 908 жителей города, из них смогли побороть инфекцию и выздороветь 799 163 петербуржцев. Скончались в следствии болезни 28 036 человек.

Напомним, что со 2 января 2022 года в Петербурге вводится последний этап QR-кодов. Теперь они потребуются для похода в магазин и кафе.