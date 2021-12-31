Лжеюристов из Петербурга поймали еще на трех эпизодах мошенничества Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция изобличила уже ранее задержанных лжеюристов на трех новых эпизодах мошенничества. Об этом 31 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Одной из жертв мошенников стала 70-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что со 2 сентября по 10 октября мошенники под предлогом оказания юридических услуг, возврата ранее проигранных денег на сторонней бирже получили от нее 357 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Аналогичная ситуация произошла с 62-летней пенсионеркой. В той же фирме на Большой Морской улице она пыталась получить помощь, чтобы вернуть купленный в магазине рюкзак за 400 рублей. За это мошенники забрали у нее более 4,6 миллионов рублей. Третьей жертвой стала 40-летняя женщина. Она лишилась 477 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.