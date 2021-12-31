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Происшествия31 декабря 2021 9:16

Лжеюристов из Петербурга поймали еще на трех эпизодах мошенничества

Подозреваемые уже задержаны
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Лжеюристов из Петербурга поймали еще на трех эпизодах мошенничества

Лжеюристов из Петербурга поймали еще на трех эпизодах мошенничества

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция изобличила уже ранее задержанных лжеюристов на трех новых эпизодах мошенничества. Об этом 31 декабря 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Одной из жертв мошенников стала 70-летняя жительница Центрального района. Она рассказала, что со 2 сентября по 10 октября мошенники под предлогом оказания юридических услуг, возврата ранее проигранных денег на сторонней бирже получили от нее 357 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Аналогичная ситуация произошла с 62-летней пенсионеркой. В той же фирме на Большой Морской улице она пыталась получить помощь, чтобы вернуть купленный в магазине рюкзак за 400 рублей. За это мошенники забрали у нее более 4,6 миллионов рублей. Третьей жертвой стала 40-летняя женщина. Она лишилась 477 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.