Сквер имени звезды "Ирония судьбы" Андрея Мягкова появится в Петербурге

Сквер имени Андрея Мягкова появится в Петербурге Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Санкт-Петербурге увековечат память звезды самого новогоднего фильма страны "Иронии судьбы" актера Андрея Мягкова. Его имя будет носить сквер на Ивановской улице в Невском районе города, где семья артиста жила после войны. Об этом 31 декабря 2021 года рассказал парламентарий Северной столицы Алексей Цивилев.

- С инициативой о присвоении скверу имени Андрея Мягкова обратились представители муниципального округа Ивановский, на территории которого находится зеленая зона. Топонимическая комиссия эту идею поддержала, - рассказал депутат.

Андрей Мягков родился в Ленинграде. Во время блокады прожил в городе до 1943 года. После завершения войны вновь вернулся в Северную столицу.

Также он известен по ярким ролям в картинах "Служебный роман", "Жестокий романс" и "Гараж".

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