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Общество1 января 2022 6:59

1 января в Петербурге будет морозно и без осадков

Синоптики обещают жителям и гостям столицы комфортную для прогулок погоду
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Единственное, чего стоит опасаться - ледяная корка на дорогах и тротуарах.

Единственное, чего стоит опасаться - ледяная корка на дорогах и тротуарах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый день нового 2022 года порадует гостей и жителей Петербурга легким морозцем и отсутствием существенных осадков. Об этом в субботу, 1 января, сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветер ожидается западный и северо-западный, ночью слабый, днем умеренный, - предупреждают синоптики. - Во второй половине дня стоит опасаться порывов до сильного. Температура воздуха будет колебаться в районе -4, -6 градусов.

Одним словом, погода более чем комфортная - причем как для домашних посиделок за чашечкой чая, так и для прогулок по заснеженному Петербургу. Единственное, что может испортить настроение - гололедица и сложная обстановка на дорогах. В этой связи специалисты призывают и пешеходов и автомобилистов быть как можно более осторожными и внимательными.

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