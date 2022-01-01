Заболеваемость коронавирусом снова выросла в Петербурге

Петербург находится на склоне очередной волны заболеваемости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вот уже на протяжении десяти дней подряд стабильно снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Исключением стала пятница, 31 декабря - в этот день количество новых заражений выросло. Пусть и незначительно: всего на пять. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением эпидемии.

- По состоянию на 1 января в Петербурге было выявлено 1 543 новых случая заражения, - говорится в ежедневной справке оперштаба. - Таким образом всего с начала эпидемии в Петербурге было инфицировано 853 442 человека.

А вот количество смертей, напротив, выросло: если 30 декабря, специалисты зарегистрировали 51 летальный исход, то 31 их стало уже 56. Всего же с начала эпидемии в Петербурге от новой инфекции и ее последствий - в том числе обострений собственных хронических болезней - скончалось 28 092 человека.