Почти 80 тонн икры ввезли в Россию через Петербург и Псков в 2021 году

Скачок поставок ожидаемо произошел накануне Нового года. Фото: Олег ЗОЛОТО

А говорят, плохо живем: по информации Северо-Западного управления Россельхознадзора, только через Петербург и соседнюю Псковскую область в Россию в 2021 году ввезли 79,2 тонн красной и черной икры - форели, лосося, горбуши и осетровых рыб. Об этом в субботу, 1 января, сообщала пресс-служба ведомства.

- Через Псковскую область больше всего икры поступило из Республики Беларусь - 76,2 тонны, - уточняют в Россельхознадзоре. - Через Петербург было импортировано три тонны икры Республики Беларусь, а также Германии, Уругвая и Ирана. 700 килограмм из этих трех тонн пришлись на икру осетровых.

Скачок поставок традиционно произошел накануне Нового года - через таможенные посты прошло сумарно больше 10 тонн икры. После прохождения ветеринарного контроля вся она отправилась покупателям из Москвы и Санкт-Петербурге.