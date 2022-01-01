Петербуржцы жалуются на мусорный коллапс после Нового года

Мусор обещают вывезти в ближайшее время. Фото: Инга Узянбаева

Беда пришла, откуда не ждали: Петербург только-только оправился от снежного коллапса, как его настиг еще один - мусорный. На протяжении всей субботы, 1 января, жители и гости города публикуют в соцсетях фотографии переполненных мусорных баков и жалуются на то, что отходы никто не вывозит.

- Кудрово превратилось в помойку после Нового года, - пишут "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" возмущенные читатели. - Мусором зарастает и микрорайона Славянка рядом с Пушкиным. Баки переполнены, мешки валяются на земле. Что происходит?

Напомним, что с 1 января за все отходы в городе отвечает единая компания - "Невский экологический оператор". Там подтвердили, что проблема действительно есть, жалобы поступают и обрабатываются в штатном порядке. А заодно напомнили номер горячей линии, куда можно позвонить по вопросам уборки отходов: телефону горячей линии +7 (812) 303-80-90.