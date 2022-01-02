Морозец и солнце будут в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 января

Легкий мороз и солнце придут в Санкт-Петербург в воскресенье 2 января. Фото: Олег ЗОЛОТО

Температура воздуха в воскресенье, 2 января, в Санкт-Петербурге опустится почти до минус 9 градусов. Погода в городе начнется с морозца и солнца, о чем рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. По словам метеоролога, ясно в Северной столице будет недолго – постепенно с запада на Санкт-Петербург приближается циклонический вихрь.

- В такой ситуации небо будут постепенно закрывать плотные облака, до снега дело пока не дойдет, пишет Михаил Леус.

Специалист добавляет, что столбики термометров в течение дня будут колебаться от минус 7 до минус 9 градусов. Что касается Ленобласти, то там холоднее 2-3 градуса. А вот атмосферное давление упадет до 755 мм ртутного столба, что, к слову, ниже нормы.