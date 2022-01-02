С жителей Петербурга взыскали 263 млн рублей за хищение электроэнергии в 2021 году

263 млн рублей взыскали с тех жителей Петербурга, кто втихую пользовался электричеством. Фото: Артем КИЛЬКИН

С жителей Петербурга и Ленобласти взыскали 263 млн рублей за незаконное пользование электроэнергией в 2021 году. По информации пресс-службы «Ленэнерго», всего специалисты предприятия зафиксировали 1 477 случаев, когда горожане похищали электричество и не платили за него. Но жители Северной столицы идут и на другие ухищрения. Например, сотрудники «Ленэнерго» поймали с поличным 1 556 человек, кто нарочно вмешивался в нормальную работу счетчика, чтобы сэкономить.

- Объем выявленного безучетного потребления электроэнергии за 11 месяцев 2021 года составил 9,6 млн кВтч на 41 млн рублей. Объем бездоговорного потребления электроэнергии составил 29,15 млн кВтч. С нарушителей взыскали 222,2 млн рублей, - уточняют в пресс-службе «Ленэнерго».

Всем нарушителям грозят иски в суд, так будет и в будущем.