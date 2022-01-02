50 человек эвакуировали из горящего дома на улице Нахимова в Петербурге

Мощный пожар произошел в жилом доме на улице Нахимова в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупный пожар произошел днем 2 января в жилом доме №1 на улице Нахимова в Петербурге. На место вызвали спасателей МЧС. Огонь пылал в квартире на седьмом этаже. По информации пожарных, соседи снизу кричали с мольбами о помощи. Ранг пожара повысили, на место стянули дополнительные силы и средства – понадобилась эвакуация.

- Горела квартира в девятиэтажном жилом доме, это бывшее общежитие. Огонь распространился на 15 квадратных метров в комнате и в коридоре на 20 «квадратах». Пострадала женщина, ее спасли с горящего этажа при помощи лестницы. Отравилась угарным газом, ее госпитализируют, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Из дома эвакуировали 50 человек, 31 с помощью лестницы. В 14:15 удалось локализовать пожар. Сейчас спасатели МЧС продолжают тушить открытое горение.