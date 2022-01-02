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Происшествия2 января 2022 11:48

Вылет рейса из Петербурга в Египет задержали из-за неисправности самолета и поломки запасного борта

Пассажиров обеспечили напитками и питанием, отправления они ждут с шести часов утра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Петербурге задержали авиарейс до Хургады из-за неисправности самолета.

В Петербурге задержали авиарейс до Хургады из-за неисправности самолета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали вылет рейса из Пулково в Хургаду. Желающие отдохнуть в Египте ждут самолет с шести часов утра воскресенья, 2 января. Как выяснила Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП), виной всему неисправность главного борта. Но подкачал и резервный борт – на нем обнаружили поломку. Терпеть «33 несчастья» придется недолго, как говорят в надзорном ведомстве.

- Пассажиров обеспечили напитками и питанием. Известно, что рейс обслуживает авиакомпания «Россия». В настоящее время проходит подготовка борта на вылет в Хургаду в 15:00, - сообщает пресс-служба СЗТП.

В прокуратуре обещают тщательно изучить все обстоятельства задержки самолета и принять меры, если на то будут основания.