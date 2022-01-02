В глухом лесу Ленобласти нашли угнанный мобильный пункт вакцинации

В Тихвинском районе Ленобласти обнаружили угнанный грузовик, который был пунктом вакцинации от коронавируса. Фото: vk.com/tih_win

В глухом лесу в Ленобласти обнаружили угнанный мобильный пункт вакцинации, принадлежащий Тихвинской межрайонной больнице. Напомним, грузовик «ГАЗон NEXT» похитили в ночь с 13 на 14 ноября. Стоимость авто оценивают в 4 млн рублей, а с вакцинами от коронавируса внутри – и того дороже. Все эти месяцы в больнице гадали, для каких целей угнали прививочный пункт. А он оказался целехонький, в лесном массиве недалеко от НСТ «Лесное» все в том же Тихвинском районе.

Дорогущий грузовик угнали в ночь на 14 ноября 2021 года. Фото: СОЦСЕТИ

- Сообщение об обнаружении автомобиля поступило в полицию днем 2 января. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает лиц, причастных к хищению автомобиля, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фотографию с места обнаружения грузовика анонимно опубликовали в сообществе «Подслушано | Тихвин» во «Вконтакте». Судя по снимку, грузовик оставили в лесу давно, поскольку машину и территорию вокруг нее сильно засыпало снегом.