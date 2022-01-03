Мужчина стрелял из пулемета на набережной Пряжки

Полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета-пулемета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компанию, бурно отмечавшую новогодние праздники, заметили на набережной реки Пряжки, где находится самая известная в Петербурге психиатрическая больница. В полицию обратились жители соседних домов, которые сообщили о человеке с автоматом, стрелявшем в воздух. Впрочем, и сами заявители не сразу отошли от праздников, сообщив о ЧП лишь через сутки.

- 2 января в полицию поступило сообщение, что в новогоднюю ночь на спуске у Банного моста неизвестный стрелял из предмета конструктивно схожего с автоматом без приклада, - информирует пресс-служба полицейского Главка.

По словам заявителя, молодых людей было шестеро. Они заявили, что стреляют холостыми патронами.

Стражи порядка проверили записи с камер наблюдения и вскоре в хостеле на улице Союза Печатников задержали 40-летнего мужчину, который добровольно выдал списанный охолощенный пистолет-пулемет «Витязь».

Нарушителя порядка оформили по административной статье за мелкое хулиганство.