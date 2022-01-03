Пассажирский автобус загорелся на ходу в Ленобласти

Автобус загорелся на ходу в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Загоревшийся на ходу автобус пришлось тушить снегом. ЧП произошло днем 3 января у деревни Селиваново в Волховском районе Ленобласти. Усилия водителя, черпавшего снег ведром, сняли на фото проезжавшие мимо водителя.

- В районе Селиваново горит рейсовый автобус, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снятым кадрам, пламя вспыхнуло в моторном отсеке автобуса китайского производства. Справиться с огнем водителю помогали пассажиры и проезжавшие мимо автомобилисты.

Чем закончилась история, очевидцы не уточняют. Официальной информации от МЧС и сведений о пострадавших пока не поступало.