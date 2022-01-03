286 новых троллейбусов закупит Петербург в 2022 году

Петербург купит за год почти 300 троллейбусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти три сотни новых троллейбусов получит Петербург всего за год. Масштабными планами по закупкам подвижного состава для «Горэлектротранса» поделились в Смольном. Деньги предприятию в виде субсидии на увеличение уставного фонда выделил город.

- В 2022 году в Петербург поступят 166 троллейбусов большой вместимости и 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Также будет закуплено 23 троллейбуса особо большой вместимости со 100 % низким уровнем пола, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Все троллейбусы будут оснащены системами климат-контроля и подогрева площадок у дверных проемов, чтобы зимой тут не было скользко. За состоянием водителя будет следить отдельный мониторинговый комплекс, который остановит машину, если шофер заснет или ему станет плохо.

Кроме того, в троллейбусы поставят спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая будет отслеживать положение машины на дороге и включать зеленый свет при приближении к светофору. Такую «зеленую волну» уже опробовали на Суворовском проспекте.