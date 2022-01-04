Мужчина погиб в огне на Дачном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Пожилой мужчина, ученый погиб при пожаре на Дачном проспекте в Петербурге. Трагедия произошла поздним вечером 3 января. В доме 36, корпус 3 вспыхнула комната в четырехкомнатной квартире.

- В 23:37 поступило сообщение о пожаре. В отдельной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 00:12 пожар локализован. К ликвидации ЧП привлекалось от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

О пострадавших и погибших в МЧС не уточняли, однако жители дома в соцсетях написали, что из квартиры эвакуировали женщину. А 72-летний мужчина погиб.

- Я эту семью знала с детства! Погиб человек пожилого возраста. Не пьющий, ученый. Его жена в реанимации, - сообщают местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.