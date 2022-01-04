Очевидцы: Человек упал на рельсы на станции метро «Технологический институт»

Спасатели помогли пассажиру на станции "Технологический институт". Фото: vk.com/spb_today

Человек упал на пути на станции метро «Технологический институт». О ЧП в соцсетях сообщают очевидцы, оказавшиеся в подземке утром 4 января. По их словам, мужчину быстро достали спасатели. Он пострадал, но жив.

- На «Техноложке» похоже человек побывал на рельсах. Несли на носилках, разбито лицо, - пишут свидетели инцидента в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом в оперативной службе подземки о сбоях в движении поездов ни по красной, ни по другим линиям метрополитена не сообщалось. На данный момент поезда курсируют в обычном графике.

Информация о ЧП уточняется.