7,8 миллиарда рублей потратят на ремонт больниц Петербурга за три года

На ремонт медучреждений потратят почти восемь млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга в 2022 году выделят из городского бюджета два миллиарда рублей на ремонт медицинских учреждений. Средства пойдут на приведение в порядок больниц, роддомов, колледжей и других объектов. А всего за три года на эти цели потратят 7,8 миллиарда.

- На 2022-2024 годы запланированы ремонтные работы в городской многопрофильной больнице № 2, Александровской больнице, в городской больнице № 38 им. Н.А.Семашко, в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, в госпитале для ветеранов войн, - сообщает пресс-служба Смольного.

В списке объектов, которым обещан ремонт, числятся также Филатовская детская больница, 10-й и 16-й роддома, Городской перинатальный центр, детский диагностический центр «Ювента», сурдологический центр для детей, а также фельдшерский колледж, медколледж №2. Работы проведут в здании первого медицинского колледжа на Крестовском проспекте и в пищеблоке колледжа имени Бехтерева.