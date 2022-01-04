Петербург снова стал вторым после Москвы по заболеваемостью коронавирусом за сутки

Заболеваемость падает, но остается высокой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург уступил лидерство Москве по числу суточных заражений коронавирусом. Если вчера Северная столица опережала столицу официальную на несколько десятков случаев, то сегодня все встало на свои места.

- За минувшие сутки в Москве выявлено 1967 заболевших коронавирусной инфекцией. В Санкт-Петербурге - 1297, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Всего с начала пандемии в городе на Неве отмечено уже 857 548 случаев заболевания. 802 410 человек выздоровели (+ 1223). Скончались по причине заражения ковидом 28 267 горожан (+63).

В Ленинградской области отмечено 299 новых зараженных (102 873 с начала пандемии). Выздоровели еще 597 (89 099), умерли шесть пациентов (3023).