Жителей Петербурга призвали жаловаться на мусорный коллапс во дворах, и рассказали куда

Петербуржцы могут пожаловаться на кучи мусора. Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцев призвали жаловаться на проблемы с вывозом мусора. Заявки будет принимать «невский экологический оператор» - единая структура, которая с 1 января отвечает за обращение с бытовыми отходами в городе. Там признают, что трудности есть.

- В новогодние праздники, как правило, генерируется в два с половиной раза больше отходов. Мы видим все обращения жителей, каждый проблемный адрес оперативно направляется в диспетчерские службы. Просим все заявки, связанные с невывозом мусора, отправлять нам с указанием точного адреса и, по возможности, фото площадки, - сообщает пресс-служба «Невского оператора»

Оставить претензию можно в группе оператора ВКонтакте: https://vk.com/spbneoreg, по номеру горячей линии: (812) 303-80-90 или на сайте https://spb-neo.ru/kontakty/napravit-obrashchenie/.

В компании отмечают, что за последние сутки вывезено 42 тысячи кубометров отходов, что вдвое больше обычных дней. На линии работают 380 машин и 20 оперативных бригад по уборке мусора.