Видео: Черная свинья бегала по улице в Купчино

Одинокая свинья нашлась в Купчино. Фото: vk.com/kupchinonews

Чего только не привидится в новогодние праздники. Так, жителям Купчино на глаза попалась черная свинья, мирно бежавшая по Альпийскому переулку. Откуда здесь, вдали от природы взялся кабанчик, было непонятно. Но на видео свинку все же засняли.

- Кто потерял свинку? Сразу видно, что домашняя. Бегает по Альпийскому, - сообщает паблик «Новости Купчино» ВКонтакте.

В комментариях петербуржцы предположили, что это чей-то ужин сбежал. А другие тут же обвинили их в жестоком отношении к животным: «Народ, вы почему смеетесь?! Живая ведь душа, голодная наверное, да и холодно. Хозяин, быстрее найдись».

Женщины же уверены, что «это чей-то муж». И вот за мужчин, в отличие от свиней, уже никто не вступился.

В итоге в комментариях нашлись люди, видевшие свинку и раньше. Она оказалась домашней.

- Я знаю хозяев, в моей парадной живут. Помогите найти бедное животное,- написал один из купчинцев.

Чем закончились поиски, осталось неизвестным.